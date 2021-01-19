45-летний житель Феодосии решил заработать на сайте знакомств. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, крымчанин находил жертв в интернете и вымогал у них деньги.Причиной расследования стало обращение в полицию 40-летней жительницы крымской столицы. Женщина рассказала, что недавно познакомилась с феодосийцем на одном сайте знакомств. Милое общение, комплименты, а чуть позже – просьбы одолжить пару тысяч рублей. Всему виной – временные финансовые трудности. Женщина сразу же перевела другу по переписке 13 тысяч рублей. Поклонник с благодарностью принял их и благополучно исчез.Обаятельный и галантный мужчина резко перестал выходить на связь. Он заблокировал номер и удалил свои страницы в интернете.- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении мошенничества задержали ранее не судимого 45-летнего жителя Феодосии. От мужчины получены признательные показания, - отмечают в полиции.Теперь феодосийский альфонс находится под подпиской о невыезде и ждет продолжения расследования. Полицейские устанавливают масштабы ущерба, который он мог нанести своим интернет-жертвам.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50