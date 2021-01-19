Крымчане стали чаще расплачиваться в общественном транспорте Крыма по картам. Так, ежедневное количество безналичных платежей превышает сто тысяч, сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.- Банк РНКБ зафиксировал статистические данные: в январе 2020 года в общественном транспорте Крыма ежедневно совершается более 100 тысяч безналичных платежей при помощи банковских карт и специального мобильного приложения «Mir Pay» – отметил вице-премьер.По его словам, в первую рабочую неделю нового года, с 11 по 15 января, в общественном транспорте Крыма совершили больше 1,5 миллиона поездок, из них 1,13 миллиона оплачено с помощью банковских карт. 520 тысяч поездок совершены бесплатно при помощи назначенных льготными банковских карт.- В целом, по сравнению с июлем 2020 года (первым месяцем работы автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте), ежедневное количество транзакций выросло в 81 раз, - добавил Евгений Кабанов.В первой половине января также резко увеличилась фиксация проезда с помощью банковских карт, назначенных льготными. Ежедневно около 100 тысяч льготников прикладывают карты к валидатору в транспорте.К автоматизированной оплате проезда подключились 60 транспортных компаний Крыма. Валидаторами оборудовано больше 1800 единиц транспорта, который курсирует на городских и пригородных маршрутах.Напомним, что с 1 января в Крыму введен дифференцированный тариф на оплату проезда. Если пассажир платит по карте, оплата остается прежней – 17 рублей, если же наличными - 22 рубля. Если в транспорте нет валидаторов, плата за проезд будет взыматься по минимальному тарифу.