Во время археологических раскопок в Крыму неизвестный похитил револьвер бойца Красной армии, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике.По информации пограничников, осенью прошлого года во время стройки приграничной территории Красноперекопского района, недалеко от Турецкого вала, строители нашли останки и вещи бойцов Красной армии. Позже оказалось, что в кобуре отсутствовало одно огнестрельное оружие - предположительно «наган». Револьвер могли похитить еще до приезда должностных лиц.Во время проверки правоохранители установили возможного вора. Чтобы избежать уголовной ответственности, он решил добровольно вернуть оружие.Найденные останки красноармейцев захоронили в селе Надеждино Красноперекопского района, а предметы времен ВОВ передали в историко-краеведческий музей города Армянска.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50