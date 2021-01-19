Под Феодосией в снежных заносах застрял рейсовый автобус с пассажирами в салоне. Самостоятельно выбраться из сугроба водитель не смог, потребовалась помощь спасателей.Сообщение в службу спасения о том, что на автодороге между селами Южное и Подгорное застрял общественный транспорт, поступило 18 января в 8.54. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада спасателей.По прибытии выяснилось, что водитель вез 6 пассажиров. Их на время операции отправили согреваться в служебном автомобиле, затем вовсе эвакуировали в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.Автомобиль же из снежного заноса пришлось вытягивать с помощью спецоборудования, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.В этот же день в районе села Южное в сугробе застряла машина марки «Газель», которую также вытащили на расчищенную дорогу с помощью лебедки и такелажного оборудования. Пострадавших также нет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50