Крымский Следком завершил уголовное дело неудавшегося рабовладельца из Нижнегорского района. Мужчину, похитившего подростка и заставившего его работать на сельскохозяйственной базе, ждет суд.Инцидент произошел в мае прошлого года в Белогорском районе. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 59-летний фермер приметил недалеко от своего фермерского хозяйства парня и силой запихнул его в машину.Сначала пьяный похититель отвез подростка к тете, у которой тот гостил, и потребовал за свободу мальчика 120 тысяч рублей. После чего отвез жертву на сельхозбазу, где заставил работать.В скором времени фермера задержали, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следком РФ по Крыму и Севастополю.Против него возбудили уголовное дело, материалы которого на данный момент направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. За похищение подростка мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50