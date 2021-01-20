20 января на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов. Вот и холод неспешно покидает наши южные края. Народные приметы гласят, что в этот день ясная и холодная погода - к засушливому лету, пасмурная и снежная - к обильному урожаю.- В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем -1…-3°.- сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь, мокрый снег. Ветер днем южный до 10 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°. Гололедица.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +4°.Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50