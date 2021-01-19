20 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет ток, потому что будет идти ремонт электросетей.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Кубанская, 30СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 16.00Мекензиевы Горы ул. Облепиховая 52, 58, 60, 74, 80, 31/2, 35, 20, 36, 40-54 (чет), 23, 2-32 (чет), 1-21 (нечет); пер. Нарядный 4-16 (чет); пер. Песенный 3, 5, 6, 10, 14, 11; ул. Приветливая 2-Б, 4-12 (чет), 7; ул. Ясеневая 10, 18, 20, 50-54 (чет), 58, 66, 76, 80, 82, 92, 49, 53, 59, 65, 67, 79, 83, 89; ул. Крейсерская 10, 3, 7, 17, 19, 35-43 (нечет), 47, 51, 53; пер. Залесный к.756, 4, 6, 1-Б, 3-13 (нечет); пер. Коробейников 2Б, 4-16 (чет), 1-А, 1-5 (нечет), 11, 13, 17; пер. Тростниковый 3, 10, 16; бул. Гардемаринов 10, 36, 40, 42, 48, 17, 21; пер. Обрядный 2-8 (чет), 3, 9, 11; ул. Тростниковая 1-Б; пер. Кильватерный 4, 14, 16, 1, 7, 13, 15; бул. Томаса Макензи 8-12 (чет), 24, 26; ДСК Парус-4; пер. Пихтовый 4, 8; ул. Богданова 155/1; пер. Слободский 4, 8, 14, 18, 5-13 (нечет); проезд Вельботный 5; ул. Приборостроителей 12, 13; ул. Рябиновая 4; пер. Катальповый 22, 24; ул. Энергетиков 15; пер. Пасечный 1, 2-Б, 2, 3, 8, 10; ул. Пасечная 2-А, 2, 10, 12, 18, 1, 3, 7, 11, 13, 19; проезд Пасечный 5, 9, 11, 15, 19; ул. Грибная 1-14, 3, 32, 31; ул. Морских пехотинцев 1, 2-8 (чет), 3; ул. Авангардное шоссе 15-19 (нечет), 23-31 (нечет); ул. Дорожная 2-30 (чет), 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27-31 (нечет); ул. Лесная 1, 2-6 (чет); ул. Миндальная 4, 32-44 (чет), 7, 21, 23, 10, 18, 20, 24, 9, 17, 19; ул. Мищенко 4-16 (чет), 21-А, 1-5 (нечет), 17, 23-27 (нечет), 39, 51, 55; ул. Путейская 2-А, 2-8 (чет), 10-48 (чет); ул. Центральная 1, 6, 20, 26, 30, 34, 40, 42, 29, 53.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50