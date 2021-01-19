В Ялте не будут давать воду больше, чем на шесть часов в день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее же глава администрации Ялты Янина Павленко обрадовала местных жителей, что они будут получать воду дольше благодаря дополнительным источникам. Но это продлилось недолго. Придется вернуться к прежним графикам из-за того, что в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих город, очень низкие запасы воды.- 19 января возвращен график подачи воды на территории муниципального образования городской округ Ялта с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - уточнили в администрации.Ранее климатолог Владимир Рябов сделал прогноз, что для существенного наполнения водохранилищ Крым должен получить как минимум 100 мм осадков за одну-две недели.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50