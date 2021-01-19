В районе поселка Кореиз столкнулись иномарка и карета «скорой помощи». Инцидент произошел днем 19 января.В автокатастрофе, участниками которой стали машина марки «Skoda» и автомобиль скорой медпомощи, пострадали три человека. Двое из них являются сотрудниками медучреждения.- Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, - сообщили в Telegram-канале Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии пока неизвестны.Напомним, под Феодосией в снежных переметах застрял рейсовый автобус с 6-ю пассажирами в салоне. Выбраться из сугроба водитель не смог, потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошел утром 18 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50