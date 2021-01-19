В Крыму идет проверка по факту столкновения кареты «скорой помощи» и иномарки.- Сотрудники Госавтоинспекции в Крыму проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Газель» и Skoda. По ее результатам вынесут решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.В ведомстве уточнили, что авария произошла из-за водителя бригады «скорой помощи».- Водитель микроавтобуса «Газель совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с попутно движущимся автомобилем Skoda, который в это время осуществлял поворот налево, - отметили в пресс-службе.Напомним, в районе поселка Кореиз столкнулись иномарка и карета «скорой помощи». В автокатастрофе пострадали три человека. Двое из них являются сотрудниками медучреждения.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50