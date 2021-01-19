В Крыму началась масштабная вакцинация населения от коронавируса. По состоянию на 19 января свою первую дозу получили больше 100 человек, которые не работают в системе здравоохранения.Всего в республике с начала года привили 1091 человека, из них 188 человек вакцинированы полным курсом в два этапа.- Из общего числа людей, получивших дозу вакцины, 110 человек не являются сотрудниками медперсонала, – отметили в ведомстве.Напомним, врачей от COVID-19 в регионе начали прививать 15 декабря прошлого года. Массовая вакцинация населения началась 18 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50