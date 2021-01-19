МИД Украины грозит компании «Яндекс» санкциями за работу в Крыму, сообщает ForPost. К «упущению» уже привлекли представителей Европейского Союза и Еврокомиссию, которая на данный момент ищет нарушения в работе компании.До этого времени «Яндекс» не попадала под действие санкций за свою деятельность в регионе. Хотя некоторые продукты компании, работающие на американском программном обеспечении, были и так недоступны в Крыму и Севастополе.Напомним, в 2017 году власти Украины ввели запрет на использование российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на компании Mail.ru, «Яндекс» и «Яндекс. Украина».Весной прошлого года запрет продлили еще на 3 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50