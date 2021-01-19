Крымский адвокат поделился лайфхаком, как в случае смерти человека разбираться с его долгами, которые могут перейти вместе с имуществом.Так, если наследников несколько, и каждый готов принять свою часть, то отвечать по долгам умершего будут солидарно.При получении наследства стоит сразу поинтересоваться, в каком оно финансовом состоянии, чтобы впоследствии не было сюрпризов. Однако надо также учитывать, что отказавшись от долгов, придется отказаться и от имущества.От долгов умершего не освобождаются даже несовершеннолетние наследники, однако платить их будут родители или опекуны.- В моей практике был случай, когда девушка из отдаленного района, не имевшая жилья в городе, получила в наследство квартиру своей бабушки. Но старушка в последние годы жизни не оплачивала коммунальные услуги. И образовался очень большой долг, который перешел к наследнице вместе с квартирой, - цитирует адвоката Крымская газета.По его словам, у девушки назрел вопрос, как при крошечной зарплате погасить задолженность. Решение нашлось, однако не такое позитивное, как ожидалось изначально: наследнице пришлось занять крупную сумму. Квартиру она сдает уже третий год, чтобы отдать деньги кредитору.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50