Эксперты сервиса брони жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что все больше путешественников отдают предпочтение дома, а не отелям.- Бронирование домов с начала года по конец апреля, если сравнивать с прошлым годом, увеличилось на 40 процентов, - сообщили аналитики. – В топ-3 входят Шерегеш, Ялта и Лахденпохья.Люди в отпуске хотят побыть в кругу близких и родных.Рейтинг популярных направлений по брони домов (% от общего количества забронированного жилья)Шерегеш, 15Ялта, 14Лахденпохья, 12Истра, 10Красная Поляна, 8Банное, 5Луга, 4Пятигорск, 2,5Переславль – Залесский, 2Суздаль, 2Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50