В Крыму за сутки у 251 человека нашли COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки выявили 251 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в 24 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных в медучреждение за помощью обратилось 177 человек, почувствовав себя хуже. Еще 74 нашли среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 тысячи 96 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе болезнь успешно побороло 24 тысячи 282 человека. Скончалось за этот же срок 662 COVID-положительных пациента.

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