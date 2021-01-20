Крымский автомойщик решил покататься на чужой машине, но его остановило дерево

Автомойщик угнал машину у крымчанки. Фото: из архива КП

Крымчанка 62-лет приехала на автомойку, чтобы помыть свою машину марки «Вортекс-Тинго». Она отдала ключи сотруднику сервиса и спокойно ушла по своим делам. Но вернувшись через час женщина не обнаружила ни своей машины, ни парня с ключами.

Пострадавшая сразу позвонила в полицию, чтобы сообщить об угоне.

- В ходе розыска оперативники отыскали злодея. Выяснилось, что 31-летний житель Керчи ранее уже привлекался к уголовной ответственности за воровство. В своих действиях вор сознался и рассказал, что просто хотел прокатиться на чужой машине в село Краснолесье. Однако, не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказали в полиции Крыма.

Силовики вернули сворованное авто хозяйке. На автомойщика заведено уголовное дело по статье угон, мужчину могут посадить на 5 лет.

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