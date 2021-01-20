В Крыму больше 130 людей с коронавирусом остаются в крайне тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму выросло число госпитализированных людей с коронавирусом. Больше 130 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

О новых данных по коронавирусной инфекции на ежедневном штабе рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На сегодня для лечения людей с коронавирусом и пневмонией развернуто 3 990 коек. За прошедшее время в стационары госпитализировано 669 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что на 106 человек (18%) выше, - отметил министр.

Также Остапенко добавил, что число пациентов с пневмонией, требующих госпитализации, снижается. За неделю госпитализировано 252 пациента, что на 131 человека ниже уровня прошедшей недели.

- В стационарных условиях находится 2 775 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. На амбулаторном лечении - 3 762 человека. Из продолжающих лечение 139 пациентов в крайне тяжелом состоянии, по сути у нас эта цифра не меняется с недели в неделю, - объяснил министр.

Кроме того, он убедительно попросил крымчан не доводить себя до крайне тяжелого состояния, а сразу обращаться в больницу. Больше 80% пациентов, которые лечились дома самостоятельно, находятся теперь в тяжелом состоянии.

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