Еще 9 пациентов скончалось от коронавируса в Крыму

С начала пандемии в республике скончался 671 человек. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Крыму зарегистрировали еще 9 смертей от коронавируса. В крайне тяжелом состоянии находится 139 людей, сообщили в региональном Минздраве.

В Крыму амбулаторное лечение с коронавирусом проходят 3 тысячи 762 человека, на стационаре с covid и пневмонией находится 2 тысячи 775 человек. В обсерваторы никого не изолировали.

С начала пандемии сотрудниками Роспотребнадзора по РК и Севастополю выявлено 30 тысяч 205 человек с положительным тестом на Covid-19. За это же время выздоровело 24 тысячи 282 человека. Скончался 671 человек.

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