Крымские лаборатории подключились к исследованию «британского» штамма COVID-19

Часть материала Крым отправляет на выявление "британского" штамма вируса Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские лаборатории отбирают материал на исследование «британского» штамма COVID-19. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Роспотребнадзором начата работа по секвенированию всех штаммов на территории РФ с целью выявления этого штамма, - отметила она. - Крым не является исключением: мы таким же образом часть материала будем отправлять в институты Роспотребнадзора.

По словам главного санврача, широкого распространения «британского» штамма на территории РФ не наблюдается. В Крыму с начала года прибывших из Великобритании не зарегистрировано. На портале Госуслуг зарегистрировались 393 человека, которые вернулись из-за рубежа и должны предоставить результаты тестирования на коронавирусную инфекцию.

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