В Крыму нет школ, закрытых на карантин по коронавирусу

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В Крыму нет школ, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции, но есть отдельные классы.

- На сегодняшний день у нас закрыта одна дошкольная группа, это 18 детей в детском саду Бахчисарайского района (село Каштановка), 16 классов в 12-ти образовательных организациях, 13 классов в 9 школах по коронавирусной инфекции. В основном это болеют учителя и закрываются начальные классы из-за контакта с учителем. 3 класса в трех школах закрыты из-за ОРВИ, - сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

По ее словам, все школы и учреждения среднего профессионального образования работают в очном режиме, поскольку родители в основном не поддерживают дистанционное обучение для детей.