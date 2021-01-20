Аксенов поручил не допускать очереди при вакцинировании крымчан

Крымчан уже начали вакцинировать Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главная задача - избежать очередей при массовой вакцинации населения, которая началась в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Необходима точность распределения по времени людей, которые желают вакцинироваться. Если нужны какие-то особые условия по поликлиникам, больницам, разделить потоки и так далее - говорите, содействие окажем по всем направлениям, - сказал Аксенов.

Напомним, что в Крыму с 18 января началась массовая вакцинация населения по коронавирусу. В республику до конца февраля поступит около 80 тысяч доз вакцины «Спутник V», отметил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его словам, в медорганизациях обеспечены все условия для транспортировки и хранения вакцины.

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