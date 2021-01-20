В День республики Крым принял поздравления из космоса

Даже с высоты в 420 километров полуостров все равно выглядит очень красивым, отмечает космонавт. Фото: Сергей Кудь-Сверчков / Twitter

В день Республики российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков решил лично поздравить жителей полуострова с праздником. На своей странице в Twitter он выложил фото Крыма с орбиты.

Даже с высоты в 420 километров полуостров все равно выглядит очень красивым, отмечает космонавт.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков / Twitter

- Поздравляю с праздником, который объединяет неравнодушных к судьбе нашего родного края, гордящихся его историей, природой, победами и достижениями, - пишет Кудь-Сверчков.

По его словам, природа полуострова неоднократно становилась «источником вдохновения и предметом изображения мировых художников».

- Признаюсь, я сам очень неравнодушен к Крыму, - добавил космонавт.

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