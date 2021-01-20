Аксенов: «Иностранные производители развернули целую кампанию против российской вакцины»

В республику привезли больше 8 тысяч доз вакцины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Против российской вакцины от коронавируса развернули кампанию, которую инициировали иностранные производители. Такое мнение озвучил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

- Вы видите, кампания сегодня развернута против вакцинации, особенно в социальных сетях, в различных СМИ. Считаем, что кампания организована зарубежными производителями, на наш взгляд, которые хотят опорочить и повлиять на репутацию российского государства. В это вкладывают большие деньги. При этом и наука, и должностные лица, и официальные лица четко дают понять, что никто не взял бы на себя ответственность, если бы эта вакцина была неэффективна или небезопасна, - пояснил Аксенов.

Напомним, что в Крыму началась массовая вакцинация 18 января. В республику привезли больше 8 тысяч доз вакцины. Уже больше 100 крымчан, которые не являются медиками, получили первые дозы.

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