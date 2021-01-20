В Крыму растет заболеваемость коронавирусом среди людей 65+

Заболеваемость коронавирусом в группе 65+ растет. Фото: Архив КП

В Крыму выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией в возрастной группе 65+. По уровню инфицирования эта группа населения вырвалась в лидеры.

- Последние две недели впервые показатели заболеваемости в возрастной группе 65+ вышли на самые значительные цифры и сравнялись с группой 30-54 года, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это требует более пристального внимания родных и близких по соблюдению рекомендаций в отношении пожилых родственников.

В целом в 80% случаев коронавирусная инфекция выявляется при обращении за медицинской помощью. Среди регионов лидируют Красногвардейский, Джанкойский районы, Симферополь и Феодосия.

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