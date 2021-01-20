В Симферополе вор-рецидивист обокрал квартиру своего арендодателя

Вору грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

Симферопольский вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, когда его не было в квартире, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Воспользовавшись моментом, пока хозяина не было дома, квартирант вынес из дома плазменный телевизор, автомобильные покрышки, два телефона и пачку денег.

Как сообщили в ведомстве, по подозрению в преступлении задержали неоднократно судимого 34-летнего мужчину. В этой квартире он снимал комнату, поэтому и решил во время новогодних праздников присвоить себе часть квартирного имущества.

Все, что украл, продал, а деньги потратил на свои нужды. Теперь в отношении вора возбудили уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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