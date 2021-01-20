На территории древнего могильника в Бахчисарае, где нашли скифское золото, продолжают продавать землю

На территории могильников построили несколько домов. Фото: Институт археологии Крыма РАН

В Бахчисарае на древнем могильнике Сувлу-Кая, который признан объектом культурного наследия, продолжают продавать и покупать земельные участки. Об этом КП-Крым сообщил Алексей Волошинов, младший научный сотрудник Института археологии Крыма Российской академии наук (РАН). Он уже несколько лет вместе с командой ведет раскопки на этой территории.

- Стройка там не останавливается, люди продолжают покупать и перекупать участки, памятник гибнет. Вся проверка прокуратуры, которая была проведена, ни к чему не привела. Люди звонят по поводу того, что там хотят перекупить участки. Ничего не сделано, чтобы остановить застройку, - отмечает археолог.

Напомним, первый могильник в окрестностях Бахчисарая нашли местные жители в 1995 году, когда рыли траншею для фундамента. Но тогда владельцы участка умолчали об этом. Следующий склеп обнаружили только в 2009 году, когда рабочие рыли траншею, чтобы провести воду в 7-й микрорайон.

С тех пор сотрудники Института археологии Крыма каждый год проводили раскопки в этом районе, и за 10 лет открыли больше 40 погребальных сооружений, которые относятся к позднескифской культуре и Эпохе Великого переселения народов. Часть древних артефактов, найденных в этом месте, относится к тому самому «скифскому золоту», которое после выставке в Амстердаме так и не вернулось в Крым из-за судебных тяжб.

Сейчас на территории могильника до сих пор стоит несколько построек, поскольку участки на могильнике начали покупать еще до того, как территория стала объектом культурного наследия.

В октябре стало известно, что прокуратура Бахчисарайского района провела проверку по застройке могильника, и в надзорном ведомстве пришли к выводу, что администрация Бахчисарая не принимала мер по сохранению могильника как объекта культурного наследия и на поддержание его в нужном санитарном, техническом состоянии.

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