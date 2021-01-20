Штат чиновников органов власти Крыма сократят на 10%. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму создали рабочую группу для сокращения штата чиновников органов исполнительной власти и аппарата Совета министров РК на 10%. Руководителем назначили премьер-министра Юрия Гоцанюка, его замом определили вице-премьера – министра финансов республики Ирину Кививко.

В группу также вошли остальные вице-премьеры правительства Крыма, кроме зампредседателя Совета министров Республики Крым и постоянного Представителя РК при Президенте РФ Георгия Мурадова, главы Министерства внутренней политики, информации и связи Михаила Афанасьева, а также начальника управления кадровой политики аппарата Совмина РК.

- Руководителям исполнительных органов государственной власти РК и аппарата Совмина РК до 1 февраля 2021 года подготовить и представить рабочей группе предложения по сокращению на 10% предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым, - написано в распоряжении главы Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства.

Рабочая группа рассмотрит поступившие предложение, а затем составит нормативный документ, в который внесут изменения штата чиновников.

Вопрос оптимизации штата коснется также сотрудников Госсовета РК, Счетной палаты Крыма, омбудсмена и избиркома.

Напомним, сокращение штата чиновников анонсировал в ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин. Процесс должны завершить к 1 апрелю 2021 года.

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