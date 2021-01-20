На севере Крыма в декабре снова зафиксировали загрязнение воздуха

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В декабре прошлого года на севере Крыма зарегистрировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

Например, в Армянске воздух был загрязнен по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду углерода, фтористому водороду, формальдегиду. А в Красноперекопске, по данным мониторинга, зафиксировали превышение нормы по оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду.

Напомним, жители Армянска в августе 2018 года начали жаловаться на странный химический запах в городе, а также пыль и аллергию. Оказалось, что в воздухе была превышена концентрация сернистого ангидрида. Был введен режим ЧС, детей на время эвакуировали из города. Оказалось, что пересох кислотонакопитель, принадлежащий заводу «Крымский Титан», и в воздух попали вредные испарения.

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