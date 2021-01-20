Крымские поликлиники начали принимать добровольцев для вакцинации от коронавируса

По информации врача, люди очень активно начинают записываться на иммунизацию. Фото: Александра Тимощенко

В медицинских учреждениях полуострова начали принимать добровольцев на вакцинацию от коронавируса. Как сообщил главврач Симферопольской клинической больницы Николай Семенюк, первые прививки желающие успели получить еще во вторник.

- С сегодняшнего дня вышел приказ по нашему минздраву, который регламентирует порядок вакцинации. Мы все это уже проработали. И на основании этого документа начинаем работать, - сообщил Семенюк.

Как и сообщалось ранее, записаться на вакцинацию можно будет напрямую в регистратурах поликлиники или по телефону через WhatsApp-приемную.

По информации врача, люди очень активно начинают записываться на иммунизацию.

- Сейчас мы работаем в режиме обратной связи. Человек подает заявку на вакцинацию, а мы ему перезваниваем и уточняем время, когда ему удобнее прийти, чтобы не создавать ненужного ажиотажа, - отмечает главврач.

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