Погода в Крыму на 21 января: южный ветер и тепло до +9°

В Симферополе от снега скоро не останется и следа.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 января на Крымском полуострове хозяйничает южный ветер, что по народным приметам предвещает частые грозы летом.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем южный до 11 м/с. Днем тепло до +9°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ветер южный до 15 м/с. Днем +6…+8°.
Температура воды в Черном море + 6°…+ 11°.
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