Погода в Крыму на 21 января: южный ветер и тепло до +9°

В Симферополе от снега скоро не останется и следа. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 января на Крымском полуострове хозяйничает южный ветер, что по народным приметам предвещает частые грозы летом.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем южный до 11 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ветер южный до 15 м/с. Днем +6…+8°.

Температура воды в Черном море + 6°…+ 11°.

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