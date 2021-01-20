В Симферополе и Севастополе 21 января частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что специалисты будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Рубцова, 43, 43/35;

ул. Узловая, 26;

ул .Къарылгъач, 1-22;

ул. Къалымтай, 2-28(чет), 1-21(нечет);

ул. Дертколь, 50-64(чет);

ул. Армутлык, 23;

ул. Кржижановского, 28-30/2(чет);

ул. Яблочкова, 21-23/4 (нечет);

Каменский массив: садовые товарищества «Радуга», «Веселая долина», «Монтажник ПМК-220», «Надежда», «Полиграфист», «Электрификатор», «Коммунальник», «Вишневый сад», «Полет»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

бухта Омега 4/6, 4/9;

пляж Омега 4/13, 4/7

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