В Симферополе и Севастополе 21 января частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что специалисты будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Рубцова, 43, 43/35;
ул. Узловая, 26;
ул .Къарылгъач, 1-22;
ул. Къалымтай, 2-28(чет), 1-21(нечет);
ул. Дертколь, 50-64(чет);
ул. Армутлык, 23;
ул. Кржижановского, 28-30/2(чет);
ул. Яблочкова, 21-23/4 (нечет);
Каменский массив: садовые товарищества «Радуга», «Веселая долина», «Монтажник ПМК-220», «Надежда», «Полиграфист», «Электрификатор», «Коммунальник», «Вишневый сад», «Полет»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
бухта Омега 4/6, 4/9;
пляж Омега 4/13, 4/7
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