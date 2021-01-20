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Стало известно, когда в Симферополе разберут новогодние украшения и главную елку

В этом году были закуплены новые инсталляции, город потратил на них 100 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: Елена Проценко/Facebook

Фото: Елена Проценко/Facebook

Главную ель города и новогодние инсталляции в Симферополе будут разбирать в конце января. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Точной даты, когда мы будем разбирать елку и праздничные украшения, нет. Но это будет точно в конце января, - уточнили в администрации.

Напомним, что новогодние украшения, которые установили в Симферополе, обошлись в 100 миллионов рублей - инсталляции появились на площади Ленина в центре города, на Москольце, площади Куйбышева и других районов города. Деньги были выделены из бюджета Крыма. Кроме того, в этом году на площади Ленина установили новую главную ель, а старый символ праздника установили на площади около железнодорожного вокзала.

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