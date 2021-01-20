Стало известно, когда в Симферополе разберут новогодние украшения и главную елку

Фото: Елена Проценко/Facebook

Главную ель города и новогодние инсталляции в Симферополе будут разбирать в конце января. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Точной даты, когда мы будем разбирать елку и праздничные украшения, нет. Но это будет точно в конце января, - уточнили в администрации.

Напомним, что новогодние украшения, которые установили в Симферополе, обошлись в 100 миллионов рублей - инсталляции появились на площади Ленина в центре города, на Москольце, площади Куйбышева и других районов города. Деньги были выделены из бюджета Крыма. Кроме того, в этом году на площади Ленина установили новую главную ель, а старый символ праздника установили на площади около железнодорожного вокзала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50