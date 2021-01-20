Аксенов считает, что Крым в 2021 году должен резко повысить результативность. Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов выразил уверенность, что в 2021 году регион резко повысит результативность.

- 2020 год по успеваемости был самым эффективным в сравнении с предыдущими годами. Всем коллегам хочу сказать спасибо, - отметил Аксенов, слова которого приводит Крымская газета.

Тем не менее, из 260 запланированных объектов по ФЦП в 2020 году не ввели в эксплуатацию 10.

Напомним, жители Крыма продолжают жаловаться на огромные очереди в региональных поликлиниках. Самое большое количество жалоб поступает из медучреждений Керчи и Евпатории.

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