В Крыму с начала массовой вакцинации от коронавируса привили 1600 человек

За последние сутки свою дозу вакцины получили 500 крымчан Фото: Александра Тимощенко

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Крыму 18 января. За двое суток врачи привили 1600 человек. Чтобы у людей выработался популяционный иммунитет антидот планируют ввести 60% населения республики, сообщают Вести Крым.

За прошедшие сутки в городских больницах Крыма свою дозу вакцины получили 500 человек.

Записаться на прививку может любой, но приоритет все же отдается тем, кто по работе общается с большим количеством людей. Пока препарата хватает, дефицита вакцины не ожидается.

Для создания популяционного иммунитета от коронавируса планируется привить 60% крымского населения, а это 860 тысяч человек. Чтобы не создавалось очередей, власти планируют расширять пункты вакцинации.

Главврач Симферопольской клинической больницы Николай Семенюк рассказал, что ежедневно медики их учреждения вакцинируют от Covid-19 от 50 до 100 человек.

- Мы работаем как с отдельными гражданами, так и с коллективами. Толпы в больнице нет, все приходят по времени, - заявил главврач.

Семенюк добавил, что процедурный кабинет в будни дни у них работает с 8.00 до 19.00, а в субботу - с 8.00 до 13.00.

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