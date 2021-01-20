В Крыму с начала массовой вакцинации от коронавируса привили 1600 человек

За последние сутки свою дозу вакцины получили 500 крымчан
Фото: Александра Тимощенко
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Крыму 18 января. За двое суток врачи привили 1600 человек. Чтобы у людей выработался популяционный иммунитет антидот планируют ввести 60% населения республики, сообщают Вести Крым.
За прошедшие сутки в городских больницах Крыма свою дозу вакцины получили 500 человек.
Записаться на прививку может любой, но приоритет все же отдается тем, кто по работе общается с большим количеством людей. Пока препарата хватает, дефицита вакцины не ожидается.
Для создания популяционного иммунитета от коронавируса планируется привить 60% крымского населения, а это 860 тысяч человек. Чтобы не создавалось очередей, власти планируют расширять пункты вакцинации.
Главврач Симферопольской клинической больницы Николай Семенюк рассказал, что ежедневно медики их учреждения вакцинируют от Covid-19 от 50 до 100 человек.
- Мы работаем как с отдельными гражданами, так и с коллективами. Толпы в больнице нет, все приходят по времени, - заявил главврач.
Семенюк добавил, что процедурный кабинет в будни дни у них работает с 8.00 до 19.00, а в субботу - с 8.00 до 13.00.
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