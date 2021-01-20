К лету в Симферополь запустят прямые рейсы из Оренбурга

Для перелетов планируют использовать воздушные суда Boeing 737-800
Фото: Архив "КП"
Летом авиакомпания Smartavia запустит прямые рейсы из Оренбурга в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе оренбургской воздушной гавани, билеты можно будет приобрести уже в июне этого года.
Рейсы будут выполнять каждый четверг. Для перелетов планируют использовать воздушные суда Boeing 737-800, которые рассчитанные на перевозку до 200 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.
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