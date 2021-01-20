В Крыму в конце января будут ловить пешеходов-нарушителей

Фото: Архив "КП"

В Крыму с 21 по 31 января сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым, основная цель акции - снижение количества ДТП и тяжести их последствий, а также активизация работы по выявлению правонарушений пешеходами и водителями, которые не предоставляют преимущество при переходе через дорогу.

Наряды ДПС будут работать в местах массового нахождения людей, а также около нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Полицейские будут выписывать штрафы нарушителям.

В ГИБДД напомнили, что необходимо переходить дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Перед этим нужно убедиться, что переход безопасен.

За нарушение правил пересечения проезжей части для пешеходов предусмотрено наказание по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ - штраф в размере 500 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50