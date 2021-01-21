Город Саки возглавил топ-3 курортов для «лечебного» туризма летом 2021

Сакские лечебные грязи привлекают к себе отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты выяснили, каким курортам страны отдыхающие, желающие поправить здоровье, отдают предпочтение в этом году.
- Саки в Крыму, Кисловодск в Ставропольском крае и Зеленоградск в Калининградской области составили тройку популярных направлений для восстановления здоровья летом 2021 года, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья TVIL.RU, изучив данные брони жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа этого года.
Главное богатство Сак - это уникальные лечебные грязи, которые и привлекают жаждущих вернуть хорошее самочувствие, вылечить свои хвори, избавится от болячек.
Топ-3 популярных курортов для «лечебного» туризма (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):
Саки, 2394
Кисловодск, 1215
Зеленоградск, 3447
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