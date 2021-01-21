В Ялте участковый обманом лишил ветерана квартиры

Полицейский обманом завладел квартирой ветерана в центре Ялты. Фото: Архив КП

Участковый уполномоченный отдела «Массандровский» в Ялте обманом завладел квартирой ветерана Великой Отечественной войны. Сотрудник полиции навещал одинокую женщину под видом оказания помощи, и похитил документы на недвижимость.

- Он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество, - сообщили в главке Следственного комитета. - На основании поддельных документов квартира по улице Карла Маркса перешла во владение участкового уполномоченного полиции, в результате мошеннических действий ветерану Великой Отечественной войны причинен ущерб на сумму не менее 7 миллионов рублей.

Полицейский задержан. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В рамках следствия будут приняты все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана.

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