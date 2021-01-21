В Крыму за сутки подтверждено 244 новых случая коронавируса

За сутки в Крыму 244 случая коронавируса

За истекшие сутки в Крыму подтверждено 244 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории обследовали 3373 человек, выписаны с выздоровлением 201 пациент. Выздоровевших за весь период наблюдений 24 483 человека.

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