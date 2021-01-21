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Общество

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях

К вечеру порыв должны устранить
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Воды не будет до 18.00. Фото: Архив КП

Воды не будет до 18.00. Фото: Архив КП

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения по ул. Киевская, д. 4 сегодня часть Симферополя осталась без воды. По информации ГУП "Вода Крыма" До 18.00 ее не будет по следующим адресам:

ул. Матэ Залки, ул.Киевская (частично), ул.Коцюбинского, ул.Гурзуфская, мкрорайон Битак (частично), ул.Суходольная, ул.Красноармейская, ул.Студенческая, Фабричный спуск, ул.Тургенева, ул.Фрунзе. ул.Пограничников, ул.Гаспринского (частично), район Старого города.

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