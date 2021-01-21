В Южной пригородной компании сократили время следования электричек

Из столицы Республики Крым до туристического города Евпатория будут курсировать экспресс-поезда. Фото: Пресс-служба ЮППК

С 1 февраля Южная пригородная компания увеличит скорость движения пригородных поездов из Симферополя, Евпатории и Севастополя, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в пресс-службе, это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров ФГУП «Крымская железная дорога». Для этого был проведен целый ряд инфраструктурных работ, связанных с ремонтом железнодорожных путей, что позволило пассажирской компании повысить скорость движения поездов в следующем месяце.

Из крымской столицы до Евпатории с февраля будут курсировать экспресс-поезда, которые будут находится в пути около часа. А время экспресс-маршрута из Евпатории в Севастополь составит меньше часа.

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