В Алуште задержали нарушителя, который делал «закладки» и угнал мотоцикл

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Полицейские задержали в Алуште мужчину, которого подозревают в совершении нескольких преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

30-летний нарушитель хотел угнать мотоцикл. Через несколько дней правохранители застукали его за более серьезным «занятием». Он хотел сделать «закладку» с наркотиками. Мужчину задержали, у него нашли 28 свертков с марихуаной.

В отношении нарушителя возбудили уголовные дела по двум статьям – за угон и покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере. Крымчанину грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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