В крымской клинике в три раза увеличат прием пациентов из других регионов

В медцентр также обращаются жители культурной столицы, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Дагестана и Чечни. Фото: Пресс-служба КФУ

В 2021 году в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки планируют в три раза увеличить прием пациентов из других регионов страны, сообщил заведующий отделением хирургии №2 КММЦ Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Вячеслав Михайличенко.

Не так давно в клинике проводили всего 20 операций в день для жителей других регионов России. В этом году их количество приблизится к 100.

Больше всего пациентов обращается к больницу из Республики Калмыкия.

- Мы начали работать с ними напрямую по программе развития медицины. Раньше мы эти операции делали непосредственно в Калмыкии, приезжали туда два раза в год, сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой мы этого сделать не можем, поэтому приглашаем жителей Калмыкии к нам и оперируем их здесь по системе ОМС, - отмечает врач. - Мы сотрудничаем с республиканской и районными больницами Калмыкии, там операции такой сложности просто не выполняют, поэтому местные жители обращаются к нам.

В медцентр также обращаются жители культурной столицы, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Дагестана и Чечни. Для этого приезжим нужно пройти предварительную онлайн-консультацию у местных медиков.

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