В Ялте медикам «скорой помощи» угрожал попавший в ДТП пьяный мужчина

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

Сотрудникам ялтинской станции «скорой помощи» угрожал пациент, пострадавший в ДТП. Пришлось подключиться сотрудникам Росгвардии.

- Во время патрулирования микрорайона Ялты экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании «тревожной» сигнализации, установленной в спецавтомобиле скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП, а медики, прибывшие на место, оказывали ему помощь. Медработники сообщили, что пострадавшему нужна срочная госпитализация. Но он повел себя агрессивно, начал угрожать медикам.

Агрессию подавил патрульный экипаж Росгвардии. Карету скорой помощи сопроводили в больницу, куда пострадавшего доставили на лечение.

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