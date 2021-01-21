Международный Аэропорт Симферополь отмечает свое 85-летие

После 2014 года воздушная гавань пережила новый этап бурного развития. Фото: Пресс-служба Международного Аэропорта Симферополь

Сегодня свой юбилей отмечает Международный аэропорт Симферополь. 21 января ему исполняется 85 лет.

Крымская воздушная гавань считается одной из старейших среди действующих в стране. С момента открытия аэропорту Симферополь пришлось пережить много изменений и даже переезд. После 2014 года он переживает новый этап бурного развития.

- С 2014 года обслужено 33 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток за год зафиксирован в 2016 году - 5 201 522 человека. В августе прошедшего 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц и в течение суток - 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно, - отмечают в пресс-службе.

Всего за 6 лет площадь аэровокзальной инфраструктуры увеличилась в семь раз. Это позволяет обслужить больший поток пассажиров по всем стандартам качества и комфорта.

Уже третий год все крымские рейсы принимаются и отправляются через современный аэровокзальный комплекс, напоминающий «морскую волну». Новый терминал стал самым узнаваемым символом полуострова. А в мае позапрошлого года он получил имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

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