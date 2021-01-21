Морозы кончились, теплеет: синоптики рассказали о погоде в Крыму на выходные

Конец рабочей недели принесет в Крым потепление. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Конец рабочей недели принесет в Крым потепление. Жителям и гостям стоит быть готовыми к тому, что воздух прогреется до 13 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

В Симферополе 22 января пройдет без осадков, но ветер усилится до 17 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -3 до -5, днем – от +4 до +6. В выходной день, 23 января, осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

В Севастополе на 22 января синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 9-11 градусов, ночью опустится до 3-5 градусов.

В субботу, 23 января, жителям города-героя стоит быть готовыми к небольшому дождю. Столбик термометра ночью покажет 8-10 градусов, днем – 12-14 градусов, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на региональный гидрометцентр.

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