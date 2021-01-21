В Бахчисарайском районе таксист из ненависти зарезал клиента

В Крыму осудят таксиста за убийство клиента. Фото: Архив "КП"

Таксист из города Саки 10 раз ударил ножом клиента из-за скандала, произошедшего на почве неприязненных отношений.

Инцидент произошел в октябре 2020 года на окраине села Вилино Бахчисарайского района. Обвиняемый, работая водителем такси, обслуживал 35-летнего пассажира. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

- На почве возникших неприязненных отношений он нанес пассажиру не менее 10 ударов ножом в область туловища, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Жертве удалось сбежать, но от полученных ран мужчина скончался. Таксиста задержали, против него возбудили уголовное дело, материалы которого на данный момент направили в суд. За убийство клиента обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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