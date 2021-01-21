В Крыму водитель иномарки застрял в снежном заносе и не мог выбраться целую ночь

Медицинская помощь водителя была не нужна. Фото: Пресс-служба МЧС РК

Мужчина почти сутки просидел в своей иномарке под снежным сугробом, пока его не спасли сотрудники «КРЫМ-СПАСа», сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В среду вечером в спасательную службу поступило сообщение о том, что недалеко от поселка Орджоникидзе водителя Hyundai Tucson заблокировало в снежном заносе. Из-за мороза у него полностью отказал аккумулятор, поэтому выбраться было очень проблематично.

Когда на место приехали спасатели, они с помощью специального оборудования вытащили машину из снега и запустили двигатель автомобиля. Медицинская помощь водителя была не нужна.

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