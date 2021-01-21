Представитель ОБСЕ порекомендовала Украине не применять силу, чтобы вернуть Крым

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Украине не стоит применять силу, чтобы вернуть Донбасс и Крым. Поэтому ситуация с Карабахом не может быть примером для «незалежной». Об этом сообщила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Дипломат отвечала на вопрос журналиста, может ли ситуация с Карабахом стать примером для Украины. Линде ответила, что Украине не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но силу в этом вопросе применять не нужно, потому что «насильно устойчивый мир не установить». Также председатель ОБСЕ напомнила, что по Нагорному Карабаху стороны не достигли мирного соглашения.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Там начались активные бои. 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении военных действий. Достигнуты договоренности, что армянская и азербайджанская сторона останавливаются на занятых позициях. В регионе также разместились миротворцы РФ. Украинская сторона поддерживает целостность и суверенитет Азербайджана.

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