В Симферополе задержали пьяного мужчину, пытавшегося уехать на иномарке. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

В Симферополе пьяный местный житель намеривался уехать на иномарке.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю заметили нетрезвого мужчину во время патрулирования улиц крымской столицы. Он, покачиваясь из стороны в сторону, подошел к машине марки «Chevrolet Lanos» и, кое-как забравшись на водительское сидение, попытался уехать.

- Росгвардейцы незамедлительно блокировали транспортное средство, - уточнили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Задержанный оказался 47-летним жителем Симферополя. Его передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства. На данный момент проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50